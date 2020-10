nyheter

Oppkjøringen til TV-aksjonen er i full gang, der WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet er tema. I år går dette digitalt for seg.

Formannskapet i Alta kommune gikk onsdag inn for å bevilge to kroner per innbygger til formålet.

Politikerne var alle som en positive til forslaget fra posisjonen. Det betyr at beløpet til TV-aksjonen blir nøyaktig 41.522 kroner.