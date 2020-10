Ansatt i Sametinget satt i karantene

nyheter

Sametinget har behandlet saken i dag og valgte i kveld å gå ut med informasjon vedrørende Covid-19-status. Det bekrefter direktør Inger Marit Eira-Åhren overfor Altaposten.

– Vi tar denne type saker på alvor og ønsker åpenhet, sier hun til Altaposten.

Sametinget er gjort kjent med at en ansatt i Karasjok, som har vært på jobb ved tingets lokaler i Karasjok sist uke, er satt i karantene som et «føre-var prinsipp». Det skjer i påvente av å få testet seg for smitte etter helga.

– Vedkommende har ikke symptomer, men har vært i nærkontakt med en som har symptomer på Covid-19, men som ikke fått påvist smitte, opplyser Sametinget. Mer informasjon kommer når Sametinget får informasjon om utviklingen i smittestatus.

Sametinget er ikke kjent med at andre ansatte eller representanter er satt i karantene.

Altaposten fikk tidligere i dag informasjon om smittefaren, særskilt knyttet til plenumsmøtet og det faktum at distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland gjestet Sametinget denne uka.

Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhren kan imidlertid avdramatisere situasjon.

– Vi synes imidlertid det er viktig å håndtere saken på skikkelig vis, så får vi avvente svar på prøver, sier hun til Altaposten.