Koronaens inntog har gjort sitt til at det ikke kommer noen bøssebærere på døra. Resultatet er at all innsamling vil foregår digitalt. TV-aksjonen melder at den likevel helt avhengig av de frivillige, og i år trenger aksjonen digitale bøssebærere som må gå inn på www.blimed.no og registrere seg. Med andre ord kan du sitte i din egen sofa å samle inn penger som går til WWF Verdens naturfond.

– Et hav av muligheter

Mange har allerede etablert sin egen digitale bøsse, gjort den personlig ved å legge til et selvvalgt bilde og skrevet en oppfordring til å gi for en sak de engasjerer seg i. Selv om behovet for bøssebærere i Troms og Finnmark fremdeles er stort så er Karoline Andaur, Generalsekretær i WWF, veldig imponert over innsatsen som legges ned i Troms og Finnmark.

– Årets TV-aksjon blir annerledes på så mange måter. Det er likevel motiverende å se innsatsen som legges ned for å utforske nye måter å få frem budskapet på. Vi har virkelig et hav av muligheter til å nå frem - også digitalt. Takket være engasjerte og drevne frivillige i Troms og Finnmark skal vi klare å nå frem til alle som ønsker å være med i kampen mot plastforsøpling, sier hun.

– Alle kan bli med

Innsamlingen fra TV-aksjonen vil gå til arbeid for å bekjempe plast i havet. Med konkrete tiltak i fire land i Sørøst-Asia, skal den gi 900.000 mennesker tilgang til nye og forbedrede avfallssystemer.

Vibeke Olsen, Fylkesaksjonsleder i Troms og Finnmark sier følgende om årets aksjon:

–Plastforsøplingen er jo noe vi kjenner igjen fra vår egen kyst og engasjerer veldig. Så det viktigste for oss, er at alle som har lyst til å bidra får muligheten til det. På den måten er en digital bøssebæring helt supert, for det finnes jo ikke noen øvre grense for hvor mange som kan bli digitale bøssebærere - jo flere jo bedre. Og alle monner drar.