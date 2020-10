Nytt smittetilfelle i Alta, er ikke i kretsen til den andre smittede

nyheter

Onsdag fikk Alta sitt første bekreftede positive smittetilfelle siden april. Bare to dager senere har det kommet et nytt positivt prøvesvar.

– Også dette er en person som har kommet fra utlandet, fra et rødt land, sier ordfører Monica Nielsen (Ap).

Vedkommende ble testet på Gardermoen, og reiste så videre hjem i påvente av prøvesvaret.

– Det går vanligvis bare et par dager fra prøve blir tatt til man har svaret. Og nå var svaret positivt. Personen som har testet positivt er i isolasjon nå. Vedkommende har vært i kontakt med et begrenset antall mennesker i Alta, og vi har god oversikt over nærkontaktene, sier ordføreren.

Påminnelse

– Har tilfellet som ble omtalt onsdag noe å gjøre med dette smittetilfellet? Kan de ha smittet hverandre?

– Nei, det kan de ikke ha gjort. Dette er to forskjellige saker.

– Hva tenker du om at vi får to forskjellige smittetilfeller inn på så kort tid, etter så lang tid uten?

– Dette viser at vi har smitte rundt om i og utenfor Norge, og det er en påminner om at vi fortsatt er inne i pandemien. Fram til det er kommet en effektiv vaksine og et tilstrekkelig antall er blitt vaksinert, så vil det være mulighet for lokale utbrudd. Det er noe vi må forholde oss til i tiden framover, sier ordføreren.

Hun har ikke oversikt over hvor mange personer det er som sitter i karantene i Alta etter å ha vært i nærkontakt med de to smittede.

– Jeg vet foreløpig kun at det er snakk om et begrenset antall mennesker, sier hun.

– Men systemet viser seg å fungere. De som kommer fra utlandet synes å teste seg når de kommer til Gardermoen, og når rutinene blir fulgt så får man gjort de nødvendige begrensninger rundt personene som tester positivt, poengterer hun.

Stiller opp ved behov

Onsdag ble det avdekket at to ansatte ved medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus var smittet. Informasjon om dette ble sendt ut først torsdag formiddag. Noe senere på torsdagen kom det informasjon om at nok en ansatt ved sykehuset hadde testet positivt.

Ordføreren sier hun ser alvorlig på situasjonen:

– Det er alvorlig da vi har en avdeling som er stengt ned, der planlagte operasjoner er utsatt og mens man håndterer akutte tilfeller. For meg som ordfører er det viktig å vite at akutten er operativ til enhver tid. Per nå omdirigeres pasienter til Kirkenes og UNN. Alta kommune er og beredt til å kunne bidra etter hvert.

– Er det Klinikk Alta som bidrar, eller kan kommunen og gjøre noe?

– Kommunen har bemannet rundt 10 senger her, og har plass tilgjengelig. Noen praktiske utfordringer er det, men det kan løses ved behov.