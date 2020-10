nyheter

Seksjonssjef for avdeling vedlikehold nord i Statens Vegvesen, Tor Inge Hellander, sier at det er gjennomført beregninger med tanke på å utbedre rekkverket på dagens bru, men at dette ikke lar seg gjøre. Vegvesenet ser at rekkverk med mer er av en slik forfatning at sikkerhetsrisikoen er for stor til å E6-trafikken over broen.