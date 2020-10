Bygger flyplass og vei i øst – kontrakter for 150 mill.

nyheter

Alta-bedriften Anlegg Nord er godt i gang med rullebaneutvidelse i Kirkenes/Hesseng og er i startfasen med et veiprosjekt med to parseller på til sammen ni kilometer mellom Tarmbuktvika - Smalfjordbotn på fylkesvei 98. Anlegg Nord leverte anbud 17 millioner kroner lavere enn nest laveste anbyder på det fylkeskommunale veiprosjektet Tarmbuktvika - Smalfjordbotn i Tana kommune. Etter måneder med utsettelse, for å kvalitetssikre anbudskonkurransen, er Alta-bedriften nå i gang med kontrakten som er på 97 millioner kroner.