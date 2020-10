Stefi og Fredrik styrer årets bakeri i Norge

nyheter

Duoen åpnet Harmoni Håndverksbakeri i Porsgrunn for to år siden og er ikke snauere enn at de på rekordtid triumferer som landets beste bakeri. Stefi flyttet fra Alta i 2012 og var blant annet kjent som en habil håndballspiller. Konkurranse-instinktet er det ingenting i veien med