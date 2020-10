nyheter

En 29 år gammel kvinne er satt under tiltale ved Alta tingrett for å ha vært i besittelse av narkotika. Det var den 25. juni i fjor at kvinnen ble påtruffet i Alta sentrum, i besittelse av 1,24 gram hasj.

Denne tiltalen kommer i tillegg til en tidligere tiltale mot den samme kvinnen, gitt i mai 2019.

Saken skal opp i Alta tingrett 14. oktober.