Omstilte Fagtrykk og er nå størst i Nord-Norge

Noen uker etter en storstilt åpning av det vi utroper til Altas fineste kombinerte industri-og foretningsbygg, blir vi invitert inn av gründeren Håkon Nilsen – 62 åringen som for 33 år siden forlot trygg jobb som typograf på Altaposten for å starte sin egen trykkeribedrift. Da forutså han neppe at tøffe år med å utvikle et solid og stort firma skulle avløses av en samfunnsendring som sparket vekk hele forretningsgrunnlaget for bedriften. Offset papirtrykk var plutselig, eller i alle fall over en kortere periode, noe som ingen lenger etterspurte. Fagtrykk hadde satset millioner for å nå opp i et marked hvor marginer var små og konkurransen beinhard.