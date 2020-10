Sank etter sammenstøt med merde: Nå skal båten heves

nyheter

Det var fiskebåten «Stian-Andre», hjemmehørende i Nord-Lenangen, som lå ved kai utenfor fiskemottaket og tok inn vann da de første meldingen kom om at brannvesenet i Øksfjord hadde rykket ut til et fartøy i trøbbel. Lastet med over 20 tonn fisk, gikk den 18 meter lange og rundt 120 tonn tunge båten ned etter kort tid.