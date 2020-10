5 millioner til raskere internett i Loppa og Altafjorden

nyheter

Bevilgningen er øremerket til utbygging av bredbåndstilbudet i henholdsvis Sandland, Bergsfjord og Nuvsvåg og Komagfjord, Kvalfjord og Altneset.

I en pressemelding sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp) at korona-pandemien viser betydningen av tilgang til bredbåndstilbud for befolkning og næringsliv.

– I nord har vi store strekninger og tilstrekkelig bredbåndskapasitet er vesentlig for drift og vekst i næringslivet så vel som for attraktive lokalsamfunn der unge ønsker og leve og virke, utdyper Eriksen ovenfor Altaposten.

Ordningen reduseres

11 kommuner i Troms og Finnmark er nå innvilget støtte på til sammen 32.493.540 kroner til etablering av bredbåndstilbud fordelt på 21 områder.

I en undersøkelse fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet viser tall fra første halvår i år at 74 prosent av alle norske husstander har tilgang til bredbånd basert på fiber. Det er en økning på 4 prosentpoeng fra i fjor. Hele 89 prosent har nå tilgang til høyhastighetsbredbånd på 100 Mbit/s eller mer.

– Forslag til Statsbudsjett 2021 viser at regjeringen ikke prioriterer å sikre tilstrekkelig bredbåndstilbud til alle ved ikke å følge opp satsingen som har vært i 2020. Totalrammen for ordningen reduseres fra 406 til 264 millioner kroner fra 2020 til 2021, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Torill Eriksen Balto (Sp).

Nå forventer fylkesrådene Eriksen og Eriksen Balto at regjerningen kommer med tiltak som bidrar til digitaliseringssatsing. De ber Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helland arbeide videre for økt satsing på digitalisering.