Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt sier at Alta Ap og Kåre Simensen har fått svært viktig drahjelp i kampen for å få et helsetilbud som gir Alta-regionen trygghet for liv og helse. Han jublet etter hvert som han leste artikkelen der den tidligere Båtsfjord-ordføreren Geir Knutsen ga helhjertet støtte til Alta Ap og deres annonserte forslag om at Finnmark Ap skal gi full støtte til oppbyggingen av fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta.