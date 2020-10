Får ny værrader på vidda

nyheter

Prislappen for satsingen er på hele 27,8 millioner kroner.

– Dette er en god nyhet, sier Isak Ole Hætta, varaordfører i Kautokeino og organisatorisk nestleder i Troms og Finnmark Venstre. Han ser at dette er en viktig satsing i den omfangsrike hjemkommunen.

– Vi får bedre og mer nøyaktige værdata, som også kommer andre brukere av vidda til gode, ikke minst for reindrift og friluftsliv, sier Hætta, om radaren som blir liggende i Rássegálvárri mellom Maze og Kautokeino.

Luftfart og redningstjenester

Partikollega Leif Wasskog er politisk nestleder i fylkespartiet, men også sentral i Naturvernforbundet. Han er glad for at regjeringen har funnet plass til prosjektet

– Dette kommer mange til gode. Alle som trafikkerer området vil ha stor nytte av den, ikke minst sivil luftfart og redningstjenesten, påpeker Wasskog i en pressemelding. Ikke rent sjelden er det krevende redningsaksjoner på vidda

En værradar i Kautokeino vil ikke bare ha lokal og regional effekt, også for den nordlige delen av E8, både på norsk og finsk side. Værradaren gir viktig informasjon til bruk i værvarslingen for disse områdene, og vital informasjon for dem som driver vintervedlikehold på E45 og E8 og andre viktige veier i området, fastslås det.

Fanger opp ekstremvær

I dag har vi 11 værradarer på fastlands-Norge, men det mangler radar på Finnmarksvidda og på Hardangervidda for å få full dekning. Klimaframskrivinger viser at nedbøren i Finnmark vil øke betydelig med årene.

– En værradar på Finnmarksvidda er derfor et viktig redskap særlig for varslingen av ekstremt vær og flom i dekningsområdet til i dekningsområdet til radaren, heter det i pressemeldingen.

Bedre overvåking

Ved Meteorologisk institutt fastslår de at den nye værradaeren vil gi bedre varsling. De har ikke kunnet overvåke nedbøren i Finnmark på samme måte som ellers i landet.

– Dette gir oss mulighet til å overvåke nedbøren i Finnmark på en god måte, noe som igjen vil kunne gjøre samfunnet i stand til å forberede seg på større og mindre nedbørhendelser, sier direktør Roar Skålin til instituttets egne nettsider.

Turmål

Rássegálvárri er heller ikke ukjent for turfolk, for eksempel hvis man tar perletur med utgangspunkt ved Forsvarets garasje på Stornes. Løypa følger traktorveien helt til toppen av Rássegálvárri, som er 589 meter over havet.

Værradaren skal ifølge Meteorologisk institutt etter stå ferdig høsten 2022. Hvis du bor i Finnmark, betyr dette at du da kan sjekke hvor nedbøren beveger seg på Yr, slik man har kunnet gjøre i resten av landet. Det gjør det blant annet lettere med turplanlegging på vidda.