Dommen for meieriet utsatt til over nyttår

Sammen med Tine meierier på Sem utenfor Tønsberg, ble de ansatte ved de to finnmarksmeieriene sist februar informert om at arbeidsplassene kunne stå i fare, dersom Tine velger å legge ned de tre meieriene på grunn av innsparinger. Mandag skrev NRK at en rapport om meieriet på Sem nå er lagt frem for Tines styre. I den anbefales det kutt på 21 stillinger i produksjonen. Alta og Tana venter fortsatt på sin dom.