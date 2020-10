Ble sannsynligvis smittet ved sykehuset

nyheter

Det er Finnmarkssykehuset selv som skriver dette i en pressemelding.

Bakgrunnen for at sykehuset nå iverksetter ytterligere tiltak er at pasienten som ble innlagt på mandag med stor sannsynlighet har fått overført smitte fra en annen pasient, som var på poliklinikken på samme tidspunkt. Den nylig innlagte pasienten fikk i ettertid påvist koronasmitte. Det viser resultater fra smittesporingen som er gjennomført.

Personene er ikke nærkontakter

– De to pasientene oppfyller ikke kriterier for å være hverandres nærkontakter. Det er dermed mye som tyder på at det kan ha skjedd en indirekte kontaktsmitte, sier rådgivende smittevernoverlege Anne Mette Asfeldt.

Videre skriver Finnmarkssykehuset at det er liten sannsynlighet for at andre kan ha blitt smittet, men dersom pasienter som har besøkt poliklinikken 1. oktober føler seg syke, oppfordres disse til å kontakte lege for vurdering av testing.

Nå gjennomgår Hammerfest sykehus både fysiske og rutinemessige tiltak knyttet til blant annet vestibuleområdet for å unngå smitte på sykehuset.

Status ved Finnmarkssykehuset for tiden er at det er én inneliggende pasient med påvist covid-19. Tre ansatte er i tillegg i karantene etter smittesporing.