23 bruksforbud etter storkontroll

Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen kontrollerte hele 266 tunge og 25 lette kjøretøyer torsdag.

– Det er totalt gitt 23 bruksforbud, på grunn av dårlige dekk, lastsikring, kjøre- og hviletid, sikt, manglende løyve, mangler ved bremser, tekniske mangler og overlast, oppsummerer seksjonen. Ett kjøretøy ble avskiltet da det ikke var fremvist for kontroll.

Andre resultater:

– Det er utferdiget ni gebyrer, tre på last for totalt 14 000 kr, ett på bombrikke 8.000 kr, to på dekk for 4.000 kr og tre på dokumenter for totalt 1.500 kroner.

– Det er skrevet en rapport til samferdselsmyndighetene for utførelse av transport uten løyvedokument.

– Det er skrevet fem mangler for kjøre- og hviletid.

– Ett transportforetak blir anmeldt for transport mot vedelag med kjøretøy underlagt kjøre- og hviletid uten at det er innstallert fartsskriver, samme foretaket er det som blir rapportetrt til samferdselsmyndighetene for transport uten løyvedokument.