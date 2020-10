– Folkeaksjonen i Alta er vårt store forbilde

nyheter

Kommende lørdag trommes det sammen til en konferanse i kultursalen, med Naturvernforbundet i Finnmark, Norske Samers Riksforbund (NSR), La Naturen Leve og Motvind Norge som vertskap.

Hovedtemaet er vindkraftutbygging i Sápmi og Nord-Norge, under tittelen «En slagkraftig samling for natur i nord». Bakteppet er stortingsmeldinga om vindkraft på land, som regjeringa la frem i vår.

– Vi er svært fornøyde med at vi har fått lederen for Stortingets- energi og miljøkomité, Ketil Kjenseth fra Venstre, til å komme for å diskutere hva stortingsmeldinga om vindkraft vil bety for videre utbygging og for naturen i Nord-Norge, sier Vidar Lindefjeld fra La Naturen Leve i en pressemelding.

Fra Norske Samers Riksforbund vil både sametingspresident Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka stå på konferanseprogrammet. Fosen, Øyfjellet og kampen om Rástigáisa er naturlige temaer i en samisk kontekst.

Fefo-direktør Jan Olli, Anders Johansen Eira fra Protect Sápmi og Therese Hugstmyr Woie fra Natur og Ungdom er andre som vil være på plass.

– Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget er vårt store forbilde i vindkraftkampen. Nå knytter vi sammen tradisjonskunnskap, organisasjonskløkt og gode kulturkrefter for å blåse bort vindindustrien fra Sápmi, sier Stilla-aktivist Kjell M. Derås fra Naturvernforbundet.