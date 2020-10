Testing og vaksinering hånd i hånd

nyheter

Alta kommune har fortsatt ikke fått noen nye smittetilfeller siden begynnelsen av april, men beholder trykket på testingen av koronasmitte. Ifølge kriseledelsen blir det nå testet omlag 30 i døgnet.

Midt oppe i denne aktiviteten gjøres det klart for massevaksinering for å unngå influensa, eller enda verre, en kombinasjon av influensa og Covid 19.

– I uke 44 og 46 vil det gjennomføres massevaksinering. Personer i risikogrupper prioriteres, opplyser Alta kommune, som tar i bruk Finnmarkshallen til denne omfattende jobben som skal pågå fra mandag til og med torsdag fra 14 til 18. Oppmøte er ved inngang C. De som er over 65 år vil få innkalling på sms for oppsatt dag/klokkeslett.

De under 65 år (inkl. barn og ungdom) som er i risikogruppe må selv ta initiativ til å møte opp på oppsatte dager/tidspunkt.

– Det kan bli venting, meldes det.