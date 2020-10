Reindrifta får fritak for eiendomsskatt

nyheter

Dette er et krav fra Norske Reindriftssamers Landsforbund, som ble fremmet under forhandlingene om reindriftsavtalen i februar.

Da ble partene enige om at regjeringen skulle vurdere et fritak for eiendomsskatt. I forslag til statsbudsjett er nettopp dette med.

– Nå følger regjeringen opp med å fremme forslag om endringer i eiendomsskatteloven, sier gruppeleder Trine Noodt i Troms og Finnmark Venstre.

Det toneangivende regjeringspartiet Høyre mener også dette reduserer papirflyttingen.

– Forslaget om fritak vil også kunne redusere kommunalt byråkrati. Aktuelle kommuner vil slippe dagens potensielt kostnadskrevende takseringer av anleggene i næringen, som strekker seg over store områder, sier Høyres gruppeleder på fylkestinget, Christine Killie

Ellers om reindrift:

Regjeringen foreslår å øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget. Dette innebærer at det generelle fradraget økes fra 63.500 kroner til om lag 90.000 kroner og det maksimale fradraget økes fra 166.400 kroner til om lag 190.000 kroner. Fra og med skatteåret 2003 ble det innført et slikt fradrag i alminnelig inntekt for skattytere med positiv næringsinntekt fra reindriften.

I 2018 ble det innført avgiftsfritak ved kjøp av driftsmidler i reindriften.

Samlet sett vil de skatte- og avgiftslettelsene som allerede er innført sammen med de som nå foreslås innført, bidra til en betydelig reduksjon i avgiftene for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet.

Både 2019 og 2020 har for øvrig gitt gode reindriftsavtaler, med en samlet økning i rammen på til sammen 21 prosent for de to årene. Disse avtalene har bidratt til å styrke rammevilkårene for dem som har reindrift som hovednæring.