– Svikter Finnmark og nord

nyheter

Det blir ikke oljebase på Veidnes i Nordkapp kommune, om Stortinget følger rådet til olje- og energiminister Tina Bru (H).

I statsbudsjettet fraråder hun Stortinget å gå videre med prosjektet.

– Vi klarer ikke å regne det hjem. Det er verken politisk, økonomisk eller juridisk løsbart, sier Tina Bru til VG.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad fra Ap er svært skuffet over at regjeringen skrinlegger anleggingen av en oljebase for Johan Castberg-feltet på Veidnes på Finnmarkskysten..

– Nok en gang svikter høyreregjeringen Finnmark og nord. Det er tragisk at de ikke vil prioritere Veidnes eller prosjekter som skaper ringvirkninger og jobber i nord, sier Sjåstad.

Sjåstad er oppgitt over at høyreregjeringen ikke har klart å ordne dette til tross for at de har styrt i sju år.

– Dette var siste mulighet. Vi finnmarkinger ser nå at vi ikke kan forvente oss noe fra dem. Om vi skal få ringvirkninger i nord, trenger vi en ny regjering, sier han, som nå vil ha Frp med på laget for å presse gjennom forhandlinger.