Tromsø-nei til amerikanske ubåter skaper hodebry

nyheter

Kommunestyret i Tromsø har sagt nei til å etablere base for amerikanske atomdrevne ubåter. Regjeringen mener det foreligger en avtale, noe kommunen benekter.

I forrige uke viste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Forsvarets Forum til en avtale mellom den amerikanske marinen og Tromsø havn om å få etablere en base på Tønsnes, en sivil havn like utenfor sentrum, skriver Klassekampen.

Men ifølge kommunen finnes det ikke en slik avtale.

«Det foreligger per i dag heller ingen skriftlig avtale mellom Tromsø Havn KF og Forsvarets operative hovedkvarter om mottak av reaktordrevne ubåter som kan danne grunnlag for slike mottak», skriver kommunedirektør Mari Enoksen Hult i et brev til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Avisa Nordlys har tidligere omtalt brevet.

Årsaken til at regjeringen ønsker å etablere basen, er at den tidligere marinebasen Olavsvern ble lagt ned for flere år siden og siden solgt til private aktører, der Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er involvert. Han har derfor erklært seg inhabil i saken.

I fjor sa kommunestyret nei til en slik base, og varaordfører Malene B. Bråthen (Sp) sier at kommunestyret i slutten av måneden vil få en orientering om situasjonen, og at saken deretter – i løpet av et halvt år – kan tas opp på nytt i kommunestyret.

Det hører med til historien at Forsvaret har startet forhandlinger med dagens eier av Olavsvern om å leie eller kjøpe anlegget tilbake, siden det behøves til Nato-formål.

Rødt krever at forsvarsministeren rydder opp i alle avtaler og gir Stortinget en full oversikt. (©NTB)