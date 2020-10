Solberg skylder på lokale politikere

nyheter

Det er NRK Troms og Finnmark som forteller at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum spurte statsministeren om resultatene av etableringen av Troms og Finnmark fylkeskommune og andre nye fylkeskommuner under spørretimen.

Vedum ville vite hva som hadde blitt bedre siden innføringen ved nyttår. Solberg mente at reformen i nord har vært motarbeidet lokalt.

– Det er klart at i Troms og Finnmark, så har fylkespolitikerne motsatt seg og ikke implementert så mye av det de burde gjøre av samarbeidsløsninger for å forbedre tiltakene fordi de har vært imot sammenslåingen. Det er selvfølgelig en utfordring, sa Solberg, ifølge NRK.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er ikke enig.

– Det her var en reform fra stortingsflertallet rigget for fiasko. Det er rett og slett fordi at det vi skal implementere er nye oppgaver som mangler finansiering, sier han til NRK.