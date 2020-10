Magasiner i Norge og Sverige slår seg sammen

nyheter

– Våre magasin foréner felles entusiasme og lidenskap for scooter – i en felles mediekanal, heter det i en pressemelding, blant annet signert altaværingen Øystein Løland, gründeren som gjennom en rekke år har holdt koken med sitt magasin for scooterinteresserte. Og dem er det som kjent ikke få av. Han driver ATV og scooterNorge, MotoMedia AS.

– Verden blir stadig mindre, vi blir alle mer «internasjonale». Skoter og scooterNorge har en lik tradisjon, lidenskap for scooter. En sammenslåing styrker det nye magasinet som talerør for scooter – sterkere i fellesskap, heter det i begrunnelsen for sammenslåingen. Blant annet blir omtaler av modeller og prosjekter felles.

Bransjen har heller ikke gått klar av koronakrisen.

– Den har også endret bransjen og fått følger for hele scooterverden. Sammenslåinger skjer over alt – uansett bransje, for å sikre drift inn i framtiden. Det kan også bidra til positive endringer: Vi slår oss sammen om ett norskt/svenskt magasin, forklarer de i pressemeldingen.

De lover mer lesestoff og et rikholdig magasin. Alle abonnentene fortsetter nå å få det nye magasinet.