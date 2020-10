Fisken sendes direkte fra Narvik til Malmö

nyheter

En ukentlig togavgang for sjømateksport direkte fra Narvik til Malmö skal gjøre at sjømaten fra Nord-Norge blir et døgn ferskere når den når fram til Europa.

Det nye tilbudet, som kalles ARE Seafood, skal ha faste ukentlige avganger fra 23. oktober og sparer norske sjømatbedrifter for transport til Oslo og omlasting der, heter det i en pressemelding fra Vy.

Et fullastet sjømattog har plass til om lag 700 tonn sjømat. Målet er å utvide til flere ukentlige avganger neste år. Om toget får daglige avganger vil det kunne fjerne over 10.000 trailerturer og redusere Co2-utslipp med over 25.000 tonn i året.

Sjømatnæringen i deler av Nord-Norge har for øyeblikket store problemer med at Hurtigruten har kansellert en rekke avganger langs kysten, skriver NRK. (©NTB)