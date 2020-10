nyheter

Under landsmøtet i Venstre på Gardermoen forrige helg ble Trine Noodt i Alta Venstre byttet ut med Irene Dahl. Noodt sa til Altaposten hun etter avstemmingen mottok henvendelser fra et knippe delegater om at det ble jobbet i kulissene for å nedsnakke henne. Noodt følte seg utsatt for en «svertekampanje».