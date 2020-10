Trenger du juridisk hjelp?

nyheter

Jusstudentene Ragni Wessel og Isak Brean setter kursen mot Alta mandag 12.10.2020. Her skal de samle inn saker fra mennesker som trenger juridisk hjelp. I en pressemelding skriver Jusshjelpa i Nord-Norge at turens formål er å vise at de er et rettshjelptiltak for hele Nord-Norge, og at terskelen er lav for å ta kontakt med oss.

– Vi ønsker å gi de som møter opp et så godt svar som mulig. Det er ofte vanskelig på stående fot. Derfor blir de fleste sakene med tilbake til Tromsø der vi i Jusshjelpa i Nord-Norge utreder saken, men det er ikke sikkert Jusshjelpa kan hjelpe i alle saker, sier Isak Brean.

Rettsområder

Jusshjelpa i Nord-Norge opplyser at de har spesialisert seg innenfor flere rettsområder.

– For å kunne gi best mulig hjelp har vi valgt å plukke ut noen rettsområder som vi satser ekstra på. Vi behandler bl.a. familie-, samboer-, og barnesaker, husleierett, trygderett og arbeidsrett. Vi bistår også klienter i gjeldssaker, utlendingsrett, sosialrett og fengselsrett. Alle våre saksbehandlere jobber i tillegg med pengekrav, skriver Jusshjelpa.

Nå oppfordrer jussstudentene alle som har et juridisk spørsmål eller problem om å ta kontakt med Jusshjelpa. Det kan være at man har et problem med å få utbetalt depositumet etter at man har sagt opp leiekontrakten eller at man har spørsmål i forbindelse med en skilsmisse.

– Alle kan komme til oss. Rådgivningen er gratis så man trenger ikke å bekymre seg for regningen, sier Ragni Wessel.

Jusshjelpa i Nord-Norge har saksinntak på Alta bibliotek 12. oktober mellom klokken 10 og 12. Her gjelder kun personlig oppmøte, ingen timebestilling.

Saksbehandlerne Ragni og Isak gleder seg til å møte folk fra Alta.