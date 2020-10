Skarp kritikk etter brannen på Melkøya: – Flaks at det ikke ble personskade

nyheter

– Equinor sier selv i en melding at det i systemet for oppfølging av besøket i 2017 er gjort feilregistreringer. Betyr det at Equinor har sagt at de påpekte feilene er fulgt opp, mens de ikke har gjort det, og hva vil statsråden gjøre for å sørge for at Equinor retter seg etter pålegg fra Ptil? skriver Haltbrekken i et spørsmål sendt olje- og energiminister Tina Bru.

Det var mandag det brøt ut brann på Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Etter at meldingene om brannen kom rett etter klokken 15.30 var den slukket klokken 23.30.

Uken før hendelsen gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) et elektro- og storulykketilsyn på anlegget. Her observerte tilsynet flere tiltak og avvik som ikke hadde blitt tilfredsstillende fulgt opp av Equinor siden samme type tilsyn ble gjennomført i 2017.

Denne informasjonen fikk Equinor 24. september, fire dager før brannen.

Equinor venter på endelig tilsynsrapport

Pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor sier til NTB at de nå går opp status og omstendighetene rundt oppfølgingen av tiltakene.

Han sier at de ennå ikke har fått den endelige tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet, og at de derfor ikke ønsker å gi flere detaljer rundt tiltakene.

– Mens vi venter på rapporten vil vi ta tak i eventuelle utestående tiltak, sier Eriksen.

– Flaks

Til NTB påpeker Haltbrekken at riksrevisjonens rapport om Ptil fra 2019 viste at Equinor var en av verstingene på oppfølging av tilsyn.

Han frykter at det kan skje alvorlig person- og miljøskader dersom Equinor er like lemfeldige framover.

– Man hadde flaks at det ikke ble personskade denne gangen. Vi kan ikke basere virksomheter på flaks, sier han.

Eriksen sier at Equinor ser alvorlig på tilbakemeldingene fra Petroleumstilsynet.

– Vi skal også evaluere om funnene i tilsynsrapporten er enkeltstående eller skyldes mangelfulle rutiner eller systemer.

– Klar og tydelig

Stortingsrepresentanten ber nå den ansvarlige statsråden være tydelig overfor selskapet.

– Det jeg forventer er at statsråden følger opp og gir Equinor klar og tydelig beskjed om at alle feil som påpekes rettes opp, sier han.

NTB har vært i kontakt med Olje- og energidepartementet, som brevet er sendt til. De henviser videre til Arbeids- og sosialdepartementet for saker som gjelder Ptil.

De sier at de ikke ønsker å kommentere saken i mediene før de har svart på Haltbrekkens skriftlige spørsmål.

Lars Haltbrekken sier til NTB at spørsmålet går til den ansvarlige statsråden i saken, uavhengig av departement. Han påpeker at tilsvarende saker tidligere er håndtert i samarbeid mellom de to departementene.