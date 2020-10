Sjåfør stakk fra ulykkessted

nyheter

Politiet melder om trafikkuhell på Kronstad. En bil som kjørte forbi en annen bil, kjørte utenfor veien. Sjåføren stakk av fra stedet.

Politiet skriver på twitter at en jente som var passasjer ble sittende igjen i bilen, etter at sjåføren forsvant. Hun er tatt med til helsesjekk. Svært mange skuelystne har etablert seg i området, er i veien for politiets arbeid. Politiet ber om at nysgjerrige tilskuere kjører bort fra området.

Ved Politiets operasjonssentral for vi opplyst at sjåføren har meldt seg for politiet. Vedkommende er nå siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Sjåføren er avhørt, førerkortet er beslaglagt og blodprøve er tatt, oppsummerer Lars Rune Hagen på politiets operasjonssentral.





Trafikkulykke i Kautokeino

I Kautokeino har en varebil og en Passat kollidert ved campingplassen i bygda.

– Flere som satt i Passaten er stukket av fra stedet, melder politiet på twitter.

En telefonstolpe knekt. Politiet kan ikke si noe om skadeomfanget på de som satt i bilen, men det kan virke som det ikke er alvorlige skader.

– Politiet har fortsatt ikke kommet i kontakt med fører av Passaten, sier Hangen.

Sjåføren bes melde seg.





Tumulter på Cirkle K

Politiet melder også om tre personer var i konflikt på Circle K på Elvebakken. To av disse er innbragt av politiet, mens tredjeperson hadde forlatt stedet da politiet kom.

– Der var det litt tumulter på morrakvisten. Vi har tatt avhør av personene og disse er nå dimittert med pålegg om å forlate stedet, opplyser Hagen.

Politiet kjenner ikke til bakgrunn for konflikten.

Hagen oppsummerer natten som svært aktiv for politiet.

– Det har vært en aktiv natt og mye og gjøre for politiet, sier Hagen.