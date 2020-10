FeFo åpner for at næringshytter kan tillates omgjort til utmarksbygg

nyheter

De nye retningslinjene åpner for festekontrakt for nærings-/laksehytter kan omgjøres til festekontrakt for utmarksbygg uten krav til dokumentasjon av næringsinntekt.

– Dette vil som oftest skje ved overføring av festekontrakten ved arv eller ved at fester ikke lenger tilfredsstiller kravene til å ha inntektsbasert næringshytte, skriver FeFo i en pressemelding.

Samfunnsendringer

FeFo opplyser at omleggingen av praksis er begrunnet i samfunnsendringene som har medført at det i liten grad er mulig å tjene penger på det som tidligere var lønnsom virksomhet tilknyttet utmarkshøsting.

– Av den grunn har de som har festekontrakt for næringshytte ikke mulighet til å dokumentere reell inntekt fra utmarkshøstingen tilknyttet næringshytta.

Videre skriver FeFo at det i de nye festekontraktene for utmarksbygg, som tilbys som erstatning for eksisterende næringshyttekontrakter, vil det ikke være noe krav om dokumentert næringsinntekt. Det forutsettes likevel at hyttene fortsatt benyttes i forbindelse med tradisjonell utmarkshøsting.

– Retningslinjene gjelder ikke for reingjeterhytter, sauegjeterhytter, oppsynshytter eller hytter satt opp av det offentlige, kraftlag o.l.

De nye retningslinjene ble vedtatt i FeFos styremøte 15. september 2020 og trer i kraft umiddelbart.