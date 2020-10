nyheter

– Alta kommune har vært blant de første kommunene i Norge til å tenke tidlig innsats i arbeidet med barn og unge, sier kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, Rikke Raknes.

Nå har kommunen lansert «Se meg tidlig», der de har samlet alt som har å gjøre med tidlig og tverrfaglig innsats i kommunen.

Alta kommune har i digitalisert alt de har av verktøy og veiledere, og målet er at dette skal være tilgjengelig og kjent for alle, og at alle barn og unge i Alta opplever å få rett hjelp til rett tid.

– Videre jobber vi nå med kompetanseheving ut i alle enheter. I vår interne opplæring bruker vi mye tid på hvordan vi skal møte barn og unge, hvilke verdier som ligger i bunnen, og hvordan sikre at barn blir tatt på alvor og føler seg trygge med oss. Vi skal bli gode på dette arbeidet, lover Raknes.

Raknes mener er barn og unge er noe av det viktigste vi kan jobbe med, og i Alta vi er ganske langt fremme i forhold til mange andre kommuner.

