Kjærlighet på Nordkapp

På mange bruer rundt om i metropoler henger det låser på bruer, som et tegn på evig kjærlighet. Blant annet i Paris.

Et sted som kanskje trenger kjærlighet mer enn mange andre i øyeblikket, er Nordkapp, som er stridens eple i den interne støyen i kommunen for tiden. Så sent lørdag kunne kringkastingssjæf Raymond Elde karakterisere debattklimaet for rene Midtøsten på NRK. Sist uke gikk også innbyggerne i fakkeltog for å markere avstand til krigen som pågår på sosiale medier.

Da gjelder det å ikke glemme kjærligheten til hverandre. Inger Anne Thomassen tok bildet av denne låsen på gjerdet rundt platået.

– Vi var i Nordkapp i sommer og gikk en runde for å se på utsikten og havet. Ved gjerdet oppdaget jeg denne gamle, rutne låsen, som var låst for lenge siden. Det er sikkert noen som har sagt ja, sier Inger Anne, som synes det var ganske så søtt. Det sto til og med «muss» på låsen.

Kanskje en aktuell hilsen til innbyggerne i Nordkapp...