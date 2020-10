Altafirma fikk storkontrakt på Evenes

nyheter

Verdien på kontrakten er på nærmere 28, 1 millioner kroner, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Arbeidet vil i hovedsak omfatte bygging av et teknisk bygg med enkle fasiliteter. Tomten er klar til bygging og grunnarbeider er allerede utført av annen entreprenør.

– Vi setter pris på at et firma fra Finnmark regner og vinner en konkurranse inne på flystasjonen på Evenes. Det er interessant for oss at firma vesentlig lenger nord enn regionen rundt Evenes deltar på våre anbud, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

