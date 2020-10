– Ikke tatt stilling til rutekutt

nyheter

– Vi har ennå ikke tatt stilling til konkrete rutekutt i båt- og fergetilbudet, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det var i sommer at fylkestinget vedtok uspesifiserte kutt på samferdselssektoren i Troms og Finnmark fylkeskommune. Tidligere denne uka møtte fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen ordførere for å få innspill på kollektivtilbudet. Nå er det lagt opp et løp videre for behandlinga, og hun presiserer at intet er avgjort ennå.

Fylkesråden har orientert kommunene om bakgrunn og prosess og nå skal det jobbes intenst videre politisk:

– Vi har møtt ordførerne i kommunene. Vi får tilbakemeldinger, og vi skal selvsagt se på de innspillene vi får, sier samferdselsråden.

– Det betyr at i november kommer fylkesrådet til å få en sak som vil danne grunnlaget for det framtidige rutebildet i Troms og Finnmark, sier hun.

