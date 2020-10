– Avgift tvinger oss tilbake til fossil diesel

nyheter

1. juli ble det nemlig innført veibruksavgift på biodrivstoff. Troms og Finnmark fylkeskommune har kontraktsfestet bruk av fornybar biodiesel på majoriteten av sine busser. Avgiften utgjør 3,62 kr per liter og medfører en betydelig økning i avgiften som bussoperatørene betaler for drivstoff.

– Bruk av biodrivstoff er mer miljøvennlig enn bruk av fossil diesel. Det er også grunnen til dette er en vanskelig sak, siden konsekvensen av avgiftsøkningen vil føre til overgang til fossil diesel. Det kan umulig være den politiske intensjonen bak avgiften, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap) i en pressemelding.

Tide Buss har nå sendt krav om kompensasjon for merkostnader for perioden 1. juli til 31. desember 2020. Kravet er på hele 5,7 millioner kroner.

– Hvor stor effekten blir totalt sett er ikke fastsatt, men vi må regne med at den blir vesentlig. Vi har foreløpig ikke tatt stilling til kravet, sier Hansen (Ap). Konkludsjonn er at det ikke er økonomisk gjennomførbar innenfor rammene som er satt for kollektivtrafikken.

– Vi har vurdert det slik at vi ikke har annet valg enn å gå over til fossil diesel, og spare oss for avgiftsøkningen. Dersom det blir klart at staten kompenserer for avgiftsøkningen vil vi gå tilbake til biodrivstoff igjen, avslutter fylkesråd Kristina Hansen (Ap).