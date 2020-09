«Overgrepsjeger» løslatt

nyheter

Mandag omtalte Altaposten fengslingen av Aron Jahnsen, frontfiguren i foreningen Nabovarsel, som har brukt sommeren på å reise landet rundt for å omtale personer som er dømt for overgrep mot barn, besittelse av overgrepsmateriale, incest og lignende.

Altaposten får onsdag ettermiddag opplyst at Jahnsen er løslatt. Til TV2 bekrefter hans forsvarer Andreas Møller dette.

– Jeg kan bekrefte at min klient er løslatt mot meldeplikt. Jahnsen har forklart seg kort om bakgrunn for aktiviteten han har drevet med. At han jobber for å trygge nabolag og trygge barn, sier Møller til kanalens nettside.

Jahnsen skal være anmeldt av over 20 personer for hensynsløs adferd, ifølge TV2.