For ett år siden kom lovnaden, men fortsatt mangler leskuret på Korsnes

Mens Finnmark Fylkeskommune var inne i sin aller siste periode som et eget organ, før sammenslåingen med Troms, ble de siste brikkene lagt for å se til at et helt basalt leskur for reisende ble etablert på Korsnes. Trafikknutepunktet som i hovedsak binder sammen Rognsund- og Loppa-rutene med trafikken som går mellom Alta og Hammerfest har i dag et venterom med toalett inne på den gamle butikken her.