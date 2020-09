nyheter

Flertallet i Finnmarkskommisjonen gikk for at innbyggerne i Karasjok skal ha eiendomsretten i kommunen, en dom som har fått mange til å frykte presedens for kommuner som Tana og Kautokeino. Blant skeptikerne er jeger- og fiskerforbundet i Finnmark, som frykter lappeteppe-forvaltning.