Slik skal de gjennomføre årets massevaksinering, apotekene klare til innsats

Grunnet pandemien ser helsesykepleier Marit Konst og hennes kollegaer i Alta kommune for seg at årets vaksinering mot sesonginfluensa blir både utfordrende og viktig. Utfordrende grunnet tiltak knyttet til smittevernhensyn, viktig da også en vanlig influensa tar på kroppen og kan gjøre en ekstra utsatt for komplikasjoner knyttet til en eventuell påfølgende koronasmitte.

– Selv om vi ikke har pågående covid-19 smitte i Alta, må vi gjennomføre massevaksineringen etter myndighetens krav i forhold offentlige arrangement. Det vil si at vi ikke kan ha mer enn 200 personer i lokalet samtidig. Vi må i tillegg overholde avstandsregelen på 1 meter. Vi må derfor unngå kødannelser i forbindelse med massevaksineringen. Dersom det oppstår kødannelse vil folk enten sendes hjem, eller bes vente i bilene. I år har vi imidlertid planlagt med flere dager for vaksinering for å unngå stort påtrykk enkeltdager, opplyser Konst.

Tre smittevernregler er ekstra viktige:

Du skal ikke møte dersom du har luftveissymptomer, feber eller nylig oppstått hoste. Under vaksinasjon er det viktig å holde god avstand til andre, minst en meter. Sørg for god håndhygiene, bruk håndsprit når du kommer til vaksinering samt når du forlater lokalet etter vaksinering.

Sender ut SMS

For å avhjelpe vil de i aldersgruppen 65 år og opp få tilsendt SMS med tidspunkt for vaksinering via kommunens varselsystem. Denne SMSen kommer i uke 43.

Massevaksineringen starter den påfølgende uka, i Finnmarkshallen. Kommunen har lagt opp til vaksinering på mandag til torsdag i uke 44 og i uke 46, i Finnmarkshallen. Vaksineringen skjer mellom klokka 14 og 18 på de nevnte dagene.

– Vi har dessverre ikke mulighet å bruke kommunens varselsystem til barn og voksne under 65 år som tilhører de ulike risikogruppene. Vi ber derfor disse følge med i våre annonser/kommunens hjemmeside for informasjon. For de som ikke har mobiltelefon vil det også komme en annonse i Altaposten, skriver Konst.

Alta deles inn i tre soner, vest, øst og midt.

– Dersom man absolutt ikke kan møte den dagen man blir bedt om, er det selvfølgelig mulig å komme en annen dag. Dette vil bli informert om i annonse og på SMS.

Disse prioriteres

I tillegg til massevaksineringen i Finnmarkshallen kan og fastlegekontor og apotekene sette vaksine. Hos fastlegen er det kun mulig å få vaksine i forbindelse med allerede oppsatt kontroll. Apotekene kan på sin side sette vaksine uten at pasientene har resept fra lege.

– Kommunen (massevaksinasjonsprogrammet), fastlegekontorene og apotekene vil prioritere vaksine til alle pasienter i risikogruppene først. Etter 1. desember vil det være åpning for andre som ønsker vaksinen, skriver Konst.

Som tidligere år vil følgende personer være prioritert:

Alle gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Alle fra og med fylte 65 år

I tillegg anses alle barn og voksne med følgende sykdommer/lidelser å være i risikogruppa, og skal få tilbud om vaksine:

diabetes, type 1 og 2

kronisk lungesykdom (inkludert astma)

kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

kronisk leversvikt

kronisk nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter

Egenandelen under massevaksineringen er i år redusert til 50 kroner, de med frikort vil få denne gratis. Hos apotekene vil prisen være noe høyere, mellom 200 og 300 kroner.

– Vi vil poengtere at ingen må oppsøke noen for vaksine dersom man har pågående luftveissymptomer, nylig oppstått hoste eller feber. Ved slike symptomer skal vaksine ikke settes, i tillegg vil det gi betydelig smittefare i forhold til covid-19, opplyser Konst.