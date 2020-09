Reiser landet rundt for å offentliggjøre overgripere, nå er han selv fengslet

nyheter

I sommer startet Aron B. Jahnsen i foreningen Nabovarsel på en kontroversiell rundtur i Norge. Flere byer og tettsteder fikk besøk av den tidligere MMA-utøveren, som brukte sosiale medier for å offentliggjøre navn, bilde og bosted på personer som er dømt for overgrep mot barn, besittelse av overgrepsmateriale, incest og lignende.

I et lengre intervju med Altaposten fortalte Jahnsen om bakgrunnen for rundturen.

Mandag ble Jahnsen pågrepet, opplyser pressevakta til Nabovarsel overfor Altaposten.

– Aron er pågrepet. Vi formoder at han er siktet etter paragraf 266, opplyser vedkommende, som har tilkjennegitt seg overfor Altaposten men som ikke ønsker å ha navnet sitt på trykk.

– Aron ble pågrepet i Lørenskog kommune og fraktet av politiet til sentralarresten i Oslo kommune. Hva som skjer nå, om han blir fremstilt for varetektsfengsling, er på dette tidspunkt uklart for oss. Han sitter foreløpig med brev- og besøksforbud.

Straffene for overgrep må økes – Fra myndighetenes side sies det at man tar barns interesser på stort alvor, men gjør man egentlig det? Straffenivået for overgrep gjenspeiler etter vår mening ikke dette, skriver Altaposten på lederplass.

Til TV2 bekrefter Jahnsens forsvarer og organisasjonsadvokaten til Nabovarsel Andreas Møller pågripelsen.

– Jeg han bekrefte at han er pågrepet, men kjenner ikke bakgrunn for pågripelsen. Jeg vet heller ikke om han er siktet eller tiltalt for noe, sier Møller til TV 2.