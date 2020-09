nyheter

Stortinget har bevilget 406 millioner kroner til etablering av bredbånd i områder som ikke har kommersielt grunnlag for investering for inneværende år. For Troms og Finnmark utgjør dette 20.069.708 kroner som kan gis i støtte til kommunene i fylket. For at kommunene skal kunne søke fylkeskommunene om støtte, er det et krav om at lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene. Det foreligger også krav om finansieringsplan samt kostnadsplan skal vedlegges søknaden.