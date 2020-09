nyheter

«Innsats for andre» er et valgfag på ungdomsskolen, og gir elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid. I forbindelse med årets Demensaksjon, den 20. i rekken, tok klassen kontakt med foreningsleder Ann-Connie Strifeldt. De hadde et ønske om å bidra under aksjonsuka.