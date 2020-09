nyheter

– Kommunen har få planfestede folkehelsetiltak for aldersgruppen 65+ i Alta. Vi vil bidra, gjennom Sterk og stødig, med å opprette et lavterskeltilbud for denne aldersgruppen. Dette er et samarbeid mellom frivillige, lag og organisasjoner og det offentlige, sier fysioterapeut Ann Gøril Riise.