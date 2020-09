Får støtte til dubbing av «Mamma Mu»

nyheter

De skal nemlig dubbe animasjonsfilmen om Mamma Mu, både til nord- og sørsamisk.

– Vi er veldig takknemlige for denne støtten. Den bidrar til at våre barn kan se filmer på sitt morsmål. Det finnes veldig få barnefilmer og barneprogrammer på samisk. Derfor er det viktig at denne type språkarbeid prioriteres, sier direktør Anne Lajla Utsi i en pressemelding.

Svenske bøker

Hun synes det er viktig at det dubbes nye barnefilmer og animasjoner til samiske språk, og at dette arbeidet prioriteres.

– Det løfter statusen til samiske språk, spesielt fordi vi skal dubbe denne animasjonsfilmen også til sørsamisk, sier Utsi.

Filmen om Mamma Mu er basert på de kjente, svenske bøkene om den uvanlige kua Mamma Mu, og animasjonsfilmen er ment for de minste barna. Den nye filmen om Mamma Mu skal ha premiere i januar 2021.

På alle plattformer?

Filminstitiuttet er nå i dialog med Mamma Mu-produsenten om å få til en avtale som går ut på å kunne vise samiske versjoner av filmen på alle plattformer, også stream.

– Prosjektet gir en unik mulighet til å lansere en langfilm for barn på både nord- og sørsamisk samtidig som filmen kommer ut på kino, noe som vil være med på å synliggjøre de samiske språkene og gi samiske barn mulighet til å se film på sitt eget språk i en større kinosal, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).