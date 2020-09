Trenger hjelp til skitprøver

nyheter

Rovdata, som er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, ber gjennom en pressemelding hjelp fra folk til å samle inn bjørneskit de finner i naturen.

– Vi oppfordrer folk som skal ut i skog og mark i høst til å plukke med seg en bit av bjørneskit de finner. Bruk en ren plastpose og plukk opp en prøve av skiten tilsvarende en liten spiseskje. Deretter avtaler du med Statens naturoppsyn (SNO) hvor prøven kan hentes. Så enkelt er det å bidra i bestandsregistreringen av bjørn i landet, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg, i meldingen.

Det går videre frem at de som plukker med seg ekskrementprøver må oppbevare den nedfryst, separat fra matvarer og gjerne i tre døgn, fram til overlevering til SNO. mens hårprøver du finner oppbevares i romtemperatur, gjerne i en konvolutt.

Lukter ikke ille

Det opplyses også at det å plukke bjørneskit ikke er så ekkelt som mange kanskje tror. Skiten inneholder ofte mye bær på sensommeren og høsten og lukter ikke ille. Bjørnens avføring er da gjerne mørk i fargen og inneholder ufordøyde rester av bær, planter og iblant insekter.

De innsamlede prøvene leveres til vurdering hos Statens naturoppsyn (SNO) lokalt, som videresender dem til Rovdata for DNA-analyse. Resultatene gir et minimumstall på antall bjørn i Norge.

– Fungerende prøver kan avsløre kjønn og gir en unik DNA-profil på bjørnen som kan fortelle mer om dens leveområde og historikk. Siden det gjennomføres lik innsamling og analyser i Sverige, kan vi også følge med på bjørns bevegelser over landegrensene. En stor fordel med metoden er at man kan overvåke bjørnene uten å være i direkte kontakt med dem, forklarer Kindberg videre i meldingen.

Husk ren plastpose

Rovdata presiserer også at når du skal samle inn en skitprøve, så pass på at plastposen er helt ren.

–Unngå at prøven forurenses med andres DNA eller ditt eget, skriver de.

Merk posen med ditt navn, adresse, funndato, sted og gjerne også kartreferanse. Ta deretter kontakt med SNO lokalt og avtalt en plass hvor SNO kan hente prøven.

– Informasjon om prøven kan også ettersendes til oss per telefon eller e-post. Ellers gjelder generelle tiltak for å hindre og begrense smitte av koronaviruset; sørg for å være nøye med håndvasken og pass på å holde en meter avstand ved overlevering, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder i SNO, i samme pressemelding.