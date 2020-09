Trekker billotteriet på direkten

nyheter

Radiovert Bjørn Martin Lyng lover god stemning i studio når Alta IFs billotteri trekkes på direkten søndag ettermiddag klokken 16:00.

Ringer opp vinneren

– Med meg på lufta blir fotballgruppas styreleder, Annie Abrahamsen Wik, Steinar Åsheim og Oskar Langli som representerer bilfirmaet Harilla, og lensmannen, som skal påse at trekningen går riktig for seg, sier Lyng.

Årets førstepremie i lotteriet er en Toyota C-HR Lounge Tech Suv til verdi av 400.800 kroner og den heldige vinneren blir kontaktet direkte fra studio.

– Vi skal ringe opp vinneren av førstepremien på direkten, så de som har kjøpt lodd kan vente spent på telefon, legger Lyng til.

Radioverten røper at han selv har kjøpt to lodd i håp om splitter ny bil før vinteren.

– Hvem vet, kanskje jeg må ringe meg selv opp, smiler radioverten før han forteller at han gleder seg til sendingen.

Rekordsalg

Abrahamsen Wik kan lørdag formiddag fortelle om rekordsalg av årets billotteri.

– Klokken 14:15 solgte vi de siste loddene av totalt 5000, sier styrelederen glad før hun legger til at fjorårets rekord var på 4200 solgte lodd.

Hun forteller videre at fotballgruppa har samarbeidet tett med foreldrekontaktene til de aldersbestemte lagene, i tillegg til at både A-laget og rekruttlaget har gjort en kjempeinnsats for å få solgt flest mulig lodd.

– Nytt av året er at vi har solgt lodd digitalt, samtidig som vi har hatt de tradisjonelle standene, forklarer Abrahamsen Wik som mulig årsak til det store salget.

– Men mest av alt må jeg berømme alle de frivillige som har stått på, avslutter hun.