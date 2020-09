nyheter

Digre har et ærend i Tromsø som gjør at hun må reise med fly til byen. Hun bor i Alta, men er i Lakselv på reisetidspunktet, og vil naturlig nok reise rett fra Lakselv. Fra Nav fikk hun klar beskjed om at hun må reise fra Alta, da det er de som skal stå for reisen.