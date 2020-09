nyheter

Finnmark politidistrikt rykket ut til et innbrudd hos Alta Skifer i Bossekop, rundt klokken 23.45 torsdag kveld.

Det viste seg at to ungdommer i midten av tenårene hadde brutt seg inn og kjørte med truck på bedriftsområdet. En garasjeport ble påkjørt og ødelagt, opplyser politiet, som tok med seg de to til legevakta for blodprøve.

De siktes for ruspåvirket kjøring med trucken.