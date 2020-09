Bondens marked får drahjelp fra Amfi

nyheter

– I Alta og Finnmark er været en stor faktor. Derfor er vi glade for at Amfi er så positive slik at vi også kan ha en innendørs løsning, sier initiativtaker Randi Karlstrøm.

Viktig tilbud

Neste markedsdag er lørdag 10. oktober, og Amfi Alta har sagt seg villig til å huse deler av markedet.

– Vi synes at Bondens marked er viktig som en del av tilbudet i Alta, sier eiendomssjef for Amfi Alta, Frode Wilhelmsen.

– Nå er vi avhengig av at produsentene melder seg på. Vi prøver å unngå å konkurrere med andre arrangementer, sier Karlstrøm.

Sesongvarer

På Bondens marked kan lokale produsenter tilby sine varer direkte til kundene. Mange steder arrangeres markedet en gang i måneden. Karlstrøm nevner august, september og oktober som aktuelle måneder for marked i Alta. I tillegg kan et marked før jul være aktuelt.

– Det kommer litt an på produsentene og hva de har å selge. Noen selger hele året og andre har sesongvarer, sier hun.

Godt besøkt

Karlstrøm håper det neste marked blir like godt besøkt som det forrige, og at produsentene stiller opp.

– Det er mange som kjøper direkte fra gårdbrukerne eller fra reindrifta, men da må man jo kjenne noen. Vi ønsker mer torgsalg, sier hun.