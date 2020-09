12 år gammel gutt til legevakta etter å ha blitt påkjørt to ganger

nyheter

Politi og ambulanse rykket torsdag morgen ut til Kronstad etter melding om en påkjørsel.

Politiet skriver på twitter at gutten først ble påkjørt i gangfeltet. Deretter ble han truffet av en motgående bil:

– 12 år gammel gutt påkjørt i gangfelt. Etter sammenstøtet havnet gutten i motsatt kjørefelt hvor han også ble truffet av møtende bil.

Trafikkulykken skjedde ved parken over Kronstadbakken. En tipser sier til Altaposten at det ble stans i trafikken og lang kø på stedet som følge av påkjørselen. Gutten skal ha reist seg og gått ut av veien for å legge seg ned ved veien ifølge tipseren.

Politiet twitret i sin første melding at 12-åringen som ble påkjørt var ved bevissthet.

– Ukjent skadeomfang, skrev politiet.

Gutten ble tatt hånd om av ambulansepersonell.

Finnmarkssykehuset opplyser at 12-åringen ble sendt til legevakta.

Flere vitner

Politiet var tidlig på stedet og har startet med avhør av impliserte parter og undersøkelser på stedet.

Operasjonsleder Jannicke Silseth Eide sier til Altaposten klokka 09.10 at patruljen fortsatt er på stedet, og at det gjøres undersøkelser på stedet samt avhør av involverte og vitner.

– Det var flere vitner til hendelsen. Vi jobber nå med å avklare hendelsesforløpet, sier operasjonslederen.

Det er for tidlig å si noe om årsakssammenheng.

Førerkortet beslaglagt

Sjåførene av de to bilene som var involvert i episoden er begge menn, den ene i 20-årene og den andre i 40-årene.

Innsatsleder Martin Synvis sier ifølge iFinnmark at førerkortet til føreren i 20-årene er beslaglagt. Vedkommende har status som siktet i saken, med utgangspunkt i en mistanke om at han ikke har kjørt tilstrekkelig hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.