12 år gammel gutt påkjørt to ganger

Politi og ambulanse rykket torsdag morgen ut til Kronstad etter melding om en påkjørsel.

Politiet skriver på twitter at gutten først ble påkjørt i gangfeltet. Deretter ble han truffet av en motgående bil:

– 12 år gammel gutt påkjørt i gangfelt. Etter sammenstøtet havnet gutten i motsatt kjørefelt hvor han også ble truffet av møtende bil.

Trafikkulykken skjedde ved parken over Kronstadbakken. En tipser sier til Altaposten at det ble stans i trafikken og lang kø på stedet som følge av påkjørselen. Gutten skal ha reist seg og gått ut av veien for å legge seg ned ved veien ifølge tipseren.

Politiet twitret i sin første melding at 12-åringen som ble påkjørt var ved bevissthet.

– Ukjent skadeomfang, skrev politiet.

Politiet var tidlig på stedet og har startet med avhør av impliserte parter og undersøkelser på stedet. Gutten ble tatt hånd om av ambulansepersonell.